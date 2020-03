Tesla : la production suspendue à l’usine de Fremont et la Gigafactory de New York

Tesla se plie aux directives

Elon Musk s'est entêté à garder ouvert le plus longtemps possible ses sites de production, mais celui-ci a bien été contraint de courber l'échine face aux directives des autorités. Aux États-Unis, l'épidémie de coronavirus se propage rapidement et pousse ainsi les industriels à participer à l'effort collectif en stoppant pour une durée indéterminée leurs usines de production. Pour Tesla, ces mesures concernent Fremont et New York.», apprend-on dans un communiqué de presse officiel.Et le document de poursuivre : «», peut-on lire. Pour rappel, le site new-yorkais assure la fabrication et l'assemblage des panneaux photovoltaïques du groupe.Quant aux livraisons préalablement planifiées, Tesla s'assure de satisfaire ses clients. Ces derniers sont ainsi en mesure d'ouvrir leur tout nouveau véhicule électrique garé sur un parking via l'application mobile de l'entreprise, puis de signer les documents officiels avant de les remettre à un lieu de dépos prévu à cet effet.La firme d'outre-Atlantique se veut par ailleurs rassurante quant à sa santé financière , elle qui disposait d'une trésorerie de 6,3 milliards de dollars à l'issue du quatrième trimestre 2019. De quoi traverser cette crise sanitaire probablement longue en toute sérénité, affirme la société californienne.