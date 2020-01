Petite hausse de prix à prévoir pour les utilisateurs de Superchargeurs Tesla

La facture va augmenter

Lire aussi :

Tesla Semi : sa production débutera bel et bien au second semestre 2020



Financer le réseau de Superchargeurs

Lire aussi :

Fiat Chrysler : les crédits CO2 achetés à Tesla serviraient à financer la Gigafactory 4



Source : Electrek

Alors que Tesla a récemment inauguré sa 500e station Superchargeur en Europe , le constructeur automobile change de politique pour fixer le prix de la recharge de ses véhicules avec ses stations.Jusqu'à présent, le groupe américain facturait ses utilisateurs le prix de l'électricité servant directement à alimenter la batterie des voitures. Désormais, les clients vont devoir aussi prendre en charge les frais d'électricité indirects, notamment ceux engendrés par la consommation du chauffage, de la ventilation et de la climatisation ainsi que par la gestion thermique de la batterie.Conséquence : le prix de la charge va forcément grimper. Tesla explique que ce nouveau tarif sera plus représentatif des coûts réels des recharges et de la « valeur délivrée » aux consommateurs. À titre d'exemple, branché sur un Superchargeur avec la climatisation ou le chauffage à fond, un utilisateur ne payait pas cette énergie. Il déboursait seulement l'équivalent de ce qu'avait gagné la batterie après la charge par rapport à son état avant le branchement.Cette nouveauté dans le calcul devrait donc concerner avant tout ceux qui vivent dans des conditions météorologiques extrêmes. Tesla estime que dans ce cas, il pourrait facturer de 10 à 25 kWh supplémentaires par charge. En France, le kWh coûte 0,24 euro. Sur certains marchés, le fabricant fait payer non pas au kWh, mais à la minute. Sa nouvelle politique ne peut alors pas s'y appliquer.Le changement est en cours de déploiement et devrait donc être prochainement pris en compte sur l'ensemble du réseau. Pendant longtemps, dans les premiers marchés où Tesla s'est lancé, l'utilisation du réseau de Superchargeurs était gratuite. Maintenant qu'elle a moins besoin de se rendre attractive aux yeux des consommateurs, qu'elle a réussi à convaincre, la marque peut se permettre ce genre d'évolution. Qui permet aussi de financer le développement du réseau Superchargeur.