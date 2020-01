Fiat Chrysler : les crédits CO2 achetés à Tesla serviraient à financer la Gigafactory 4

Tesla a des plans

La Gigafactory 3, un coût de deux milliards

Rappelez-vous : en avril 2019 , Tesla et Fiat Chrysler fusionnaient leurs performances environnementales, permettant au groupe italo-américain de baisser artificiellement sa moyenne d'émission de CO2. Un moyen pour l'entreprise d'éviter le couperet de l'Union européenne, et, accessoirement, d'économiser des sommes d'argent conséquentes en évitant de lourdes amendes imposées par le Vieux Continent.Pour Tesla, cet astucieux accord lui a permis de renflouer ses caisses à hauteur de deux milliards d'euros. Racheter les crédits CO2 d'une entreprise spécialisée dans les véhicules électrique a forcément un coût. Ici, rien d'illégal : l'option « open-pool » disponible au sein de l'UE donne le droit aux constructeurs de regrouper leurs flottes pour atteindre certains objectifs.Le fait est que la manne financière susmentionnée aurait un but clair et précis : financer la Gigafactory 4 de Tesla située à proximité du nouvel aéroport de Berlin, d'après une banque d'investissement américaine citée par le média Automotive News Europe. Bien que l'information soit à prendre avec un minimum de pincettes, cela permettrait à la firme californienne d'amortir considérablement son investissement préalable.Pour rappel, la Gigafactory 3 de Shanghai, opérationnelle depuis quelques semaines seulement, aurait coûté la bagatelle de deux milliards de dollars à Elon Musk Il y a fort à parier que la construction de son usine allemande l'amène à dépenser une somme plus ou moins identique. Somme qui pourrait finalement être directement fournie par Fiat Chrysler. Habile.