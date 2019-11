Tesla : Elon Musk a tranché, la Gigafactory 4 sera construite en Allemagne, préférée à la France

Elon Musk

L'usine européenne Tesla sera construite près du nouvel aéroport berlinois

La Gigafactory 3 est en marche

Certains y croyaient encore, mais il faut désormais se faire une raison. La Gigafactory européenne de Tesla ne sera pas construite en France , ni même au niveau de la frontière franco-allemande. La firme de Palo Alto a livré son choix définitif : l'outre-Rhin. Elon Musk, présent ce mardi 12 novembre en Allemagne pour recevoir un prix lors de la cérémonie des Golden Steering Wheel, a lui-même donné l'information.L'entrepreneur, récompensé pour la Model 3 de Tesla, a officiellement confirmé la construction de la Gigafactory 4 près du nouvel aéroport de Berlin. L'usine géante devrait pouvoir être opérationnelle d'ici la fin de l'année 2021.Outre la Gigafactory européenne, Tesla devrait implanter en Allemagne, toujours autour de la capitale Berlin, un centre de conception et d'ingénierie, comme en témoignent les nombreuses offres d'emploi publiées ces dernières semaines sur le site de la société, à destination du pays voisin de la France.Si le suspense n'est plus, la France espérait pouvoir tirer quelque chose de l'implantation physique de Tesla en Europe, après l'annonce, plus tôt cette année, de la possibilité de construire l'usine XXL au niveau de la frontière franco-allemande.En attendant l'ouverture prochaine de l'usine géante en Allemagne, la Gigafactory 3 a démarré tout récemment sa production en Chine, du côté de Shanghai, grâce à laquelle Elon Musk espère croître encore son volume de production. Les deux premières usines Tesla se trouvent aux États-Unis, dans les États du Nevada et de New-York.