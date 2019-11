Consommation de "carburant" : la Tesla Model 3 bat toutes ses concurrentes

© US Environmental Protection Agency

Une unité de mesure américaine

La Hyundai IONIQ perd sa couronne

Source : Electrek

Comment comparer la consommation des véhicules électriques, dans la mesure où ils ne sont pas alimentés par des litres de carburant ? Pour mettre en compétition les différents modèles, on a généralement recours à une unité de mesure spécifique : le MPGe. Décryptage.Avant d'expliquer ce qu'est le MPGe, encore faut-il comprendre l'unité qui lui a donné naissance : le MPG (aucun rapport avec un jeu de fantasy football). En Europe, on exprime le plus souvent la consommation via le L/100 km, le fameux « litre aux 100 », qui correspond au volume de carburant nécessaire pour parcourir 100 kilomètres. Mais aux États-Unis, on n'apprécie pas vraiment le système métrique. Les Américains ont donc leur propre unité de consommation, le(MPG), qui fonctionne de façon similaire, avec les équivalences approximatives suivantes : 1 mile = 1,61 km, 1 gallon US = 3,79 L.Le MPGe () s'inspire directement de ce système. L'unité s'appuie sur la formule de l'Environmental Protection Agency (EPA), l'agence américaine de protection de l'environnement, qui avance qu'une consommation électrique de 33,7 kWh équivaut à un gallon d'essence. Le MPGe s'attarde donc à mesurer la distance parcourue grâce à une telle quantité d'énergie.L'EPA a donc publié les indicateurs correspondant à deux modèles électriques. À ma gauche : la multiple championne en titre, la Hyundai IONIQ , dans son édition 2020. À ma droite : le challenger, la Tesla Model 3, qui a récemment vu son autonomie légèrement augmentée ... la Model 3, avec 141 MPGe, contre 136 MPGe pour sa rivale. Il faut cependant noter que le chiffre pris pour référence est celui mêlant conduite en ville et sur autoroute. Si on ne considère que les déplacements urbains, c'est alors la Hyundai IONIQ qui l'emporte, 150 MPGe à 148.En définitive, cela signifie que la Model 3 est la voiture électrique du marché la plus efficace d'un point de vue énergétique. Ce qui peut induire un besoin moindre en batteries, et donc des coûts de fabrication potentiellement moins élevés, à autonomie équivalente, pour l'entreprise d'Elon Musk.