Tesla apporte des améliorations à sa Model 3 (et des hausses de prix)

Une autonomie légèrement prolongée

Source : Electrek

Sortie en France en 2019, la Model 3 est une berline électrique, produite par Tesla. Avec ce modèle, l'idée du constructeur américain était de proposer une voiture plus petite et plus abordable que ses autres modèles.Mais hier, le tarif a subi une petite augmentation, accompagnée de quelques légères améliorations. En effet, le site de Tesla propose un configurateur en ligne, afin de choisir quelques équipements. Et dorénavant, la version la moins onéreuse, « Autonomie Standard Plus », présente une autonomie de 409 km, contre environ 386 auparavant. Quelle modification a conduit à ce progrès ? Pour l'heure, il est impossible d'en savoir davantage.Mais son prix a donc également été modifié. Le site américain Electrek a ainsi noté une hausse de 500 dollars, passant de 38 990 dollars à 39 490 dollars. En France, le véhicule est désormais proposé à 43 600 euros.Enfin, on peut relever deux autres changements. Premièrement, la caution requise pour passer une commande de Model 3 a été revue à la baisse aux États-Unis, passant à 100 dollars. Mais il faut aussi noter qu'elle est à présent non remboursable. Deuxièmement, le prix de la version « Performance » a subi une autre augmentation, de 1 000 dollars cette fois. En France, elle est à présent disponible au tarif de 58 890 euros.