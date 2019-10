Tesla reçoit officiellement l'autorisation de démarrer sa production en Chine

Lire aussi :

Tesla se préparerait à construire une usine de batteries en Chine



1 000 Model 3 devront sortir d'usine chaque semaine

Source : BBC

L'annonce de la décision était capitale pour Tesla. La firme américaine, qui construit actuellement sa Gigafactory 3 à plus de 2 milliards de dollars en Chine, attendait avec impatience le feu vert des autorités locales, qu'elle a enfin réussi à obtenir. Tesla a été ajoutée, ce jeudi, à la liste des constructeurs automobiles agréés en Chine. La société est donc officiellement autorisée à démarrer sa production dans l'empire du Milieu.La gigantesque usine chinoise de Tesla constitue son tout premier site de production hors du sol américain. À l'inverse, il s'agit de la première usine automobile détenue à 100 % par une entreprise étrangère en Chine. Et l'ambition d'Elon Musk est de taille. Au sein de la Gigafactory 3, il compte produire 1 000 Model 3 par semaine, et ce dès la fin de l'année.Le lancement imminent de la production intervient alors que le constructeur californien a encore battu son record de livraisons au troisième trimestre (97 000 véhicules), restant tout de même en-deçà de son objectif initial des 100 000 modèles vendus sur la période.