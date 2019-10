Tesla se préparerait à construire une usine de batteries en Chine

Accentuer son indépendance industrielle

Conscient de l'importance du marché chinois et déterminé à se positionner comme un acteur incontournable en matière de voitures électriques, le groupe Tesla n'a pas tergiversé longtemps à l'idée d'implanter une Gigafactory du côté de Shanghai. La numéro trois, actuellement en pleine construction, se chargera ainsi de fournir les Model 3 et compagnie directement au sein de l'empire du Milieu.Il y a plusieurs mois, des nouveaux bâtiments autour du site principal ont été repérés par les plus fins observateurs, comme le rappelle Electrek. Sans que nous ne connaissions à l'époque leur véritable usage. Le tabloïd chinois Global Times semble avoir trouvé la réponse, à en croire une source proche du dossier : ces édifices accueilleront tout bonnement une usine de batteries pour les véhicules zéro émission de la marque.Ces nouveaux blocs de bétons prochainement sortis de terre constitueraient ainsi la phase numéro deux du programme Gigafactory 3. Une phase qui devrait être plus rapide que la première, marquée par l'édification du bâtiment principal et longue d'environ six mois, toujours selon le Global Times.Que la firme d'outre-Atlantique érige sa propre usine de batteries n'a presque rien d'étonnant. En octobre dernier, la société dirigée par Elon Musk aurait en effet discrètement racheté Hibar , l'un des leaders de la conception de batteries, dans l'optique de concevoir ses propres produits et d'accentuer son indépendance industrielle.En mai, la multinationale avait également jeté son dévolu sur Maxwell Technologies , elle aussi spécialisée dans les batteries.