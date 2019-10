Tesla aurait acheté Hibar pour produire ses propres batteries

Un rachat discret

Tesla gagne en indépendance

Source : Electrek

Aucune annonce n'a cependant encore été faite, ni par Tesla, ni par le P.-D.G. de Hibar.L'information provient du site canadien Electric Autonomy , relayé parBien que le premier média cité a contacté directement les deux acteurs du rachat, aucun des deux n'a donné de suite. Il est donc difficile de dater le rachat avec précision. D'après le site, Hibar Systems n'apparaissait pas dans la liste des filiales de Tesla en juillet dernier. Mais le nouveau bilan du groupe, réalisé le 2 octobre, ferait désormais mention de l'entreprise spécialisée dans les batteries. Le rachat aurait donc eu lieu dans cet intervalle. Et dans ce même temps,observe que Hibar a supprimé son site Internet, le remplaçant par une unique page Web De son côtéa pu consulter une version archivée de ce site web, indiquant que la société, initialement impliquée dans différents processus de production de batterie («»), se tournait vers la création d'un «».La société Hibar Systems est effectivement un grand nom dans le secteur de la production de batteries. Basée dans l'Ontario, fondée dans les années 1970, son P.-D.G., Iain McColl a rapporté en 2018 une augmentation de 600 % de ses bénéfices depuis sa création. Bien que connue en Amérique du Nord, en Europe, en Malaisie et au Japon, la compagnie a déclaré en 2014 que c'est le marché chinois qui représentait la moitié de son chiffre d'affaires.Le rachat de cette enseigne signe la volonté du groupe Tesla de développer sa propre production de batteries automobiles. En mai, l'entreprise a déjà annoncé avoir racheté Maxwell Technologies , une autre société spécialisée dans la technologie des batteries, pour 200 millions de dollars. Maxwell est elle aussi une société bien ancrée en Chine.On peut donc s'attendre à ce que Tesla annonce de nouvelles productions de batteries dans les anciens locaux de Maxwell et de Hibar. Selon, cette annonce pourrait être faite à l'occasion du, un événement prévu pour le premier trimestre 2020 et organisé par Tesla. Le groupe deviendrait ainsi, à son tour, un leader dans la conception de batterie. Un nouvel accomplissement pour l'enseigne, qui a déjà annoncé vouloir augmenter considérablement sa production de batteries pour atteindre 1 térawatt-heure (TWh) par an.