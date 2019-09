Tesla pourrait bel et bien avoir une batterie prévue pour durer un million de kilomètres

Une batterie capable de tenir un million de kilomètres avec une faible perte d'énergie

Une batterie profitable aux voitures Tesla, mais pas que

Et pourtant, Tesla vient de nouer un partenariat un peu particulier avec des chercheurs de l'Université Dalhousie. Ces derniers travaillent sur une batterie au lithium-ion capable d'apporter assez d'énergie à un véhicule pour rouler plus d'un million de kilomètres. Une durée de vie assez incroyable pour ce composant et la promesse d'une autonomie améliorée pour les véhicules Tesla - mais pas que.La promesse des chercheurs de l'Université Dalhousie est belle : concevoir une batterie au lithium-ion capable de tenir un million de kilomètres avec une perte d'énergie de l'ordre de 10% seulement sur l'ensemble de la vie d'un véhicule. C'est ce qu'expliquent les chercheurs dans un article publié dans leUne batterie qui équiperait prochainement les véhicules Tesla, un accord ayant été conclu entre l'Université Dalhousie et la firme d'Elon Musk. Ce dernier n'avait d'ailleurs pas hésité, en avril dernier, à vanter les mérites de cette batterie avant même qu'elle ne soit dévoilée.Comme l'explique Jeff Dahn, l'un des chercheurs de l'équipe derrière cette batterie, une telle technologie pourrait servir à bien des usages. L'homme évoque par exemple les camions électriques longs courriers, ou encore les taxis autonomes, prochaine étape de bien des géants du milieu VTC - pour ne pas citer Uber.Pour arriver à un tel résultat, les chercheurs n'ont rien laissé au hasard. Pendant plusieurs années, cette nouvelle batterie capable de tenir un million de kilomètres a subi de nombreux tests. Les chercheurs parlent de sessions de recharges et décharges, dans des températures entre 20 et 50°C. Des milliers de cycles ont ainsi été effectués pour atteindre une utilisation semblable à celle de 20 années et 1,6 million de kilomètres.Bien évidemment, il s'agit ici uniquement de tests et il reste à voir si, une fois sur le marché, cette batterie tiendra effectivement ses promesses de longévité.