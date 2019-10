Tesla : un record de livraisons mais un objectif de ventes pas encore atteint

© Hadrian / Shutterstock.com

Il y a quelques jours, Elon Musk avait envoyé un courrier électronique à ses collaborateurs , leur indiquant que le cap des 100 000 livraisons de véhicules Tesla sur un trimestre devrait enfin être franchi. Le sulfureux patron a échoué dans ses objectifs, mais la firme californienne peut se consoler avec un double record : celui du nombre de véhicules produits, et celui du nombre de véhicules vendus.Tesla a caressé de près la barre des 100 000. Mercredi, la marque américaine a annoncé avoir vendu 97 000 véhicules au troisième trimestre 2019, soit 2 000 de plus qu'au trimestre précédent. Malgré le record, le chiffre a déçu les investisseurs, qui avaient tablé sur 97 477 livraisons.Le constructeur a vécu un trimestre au rythme de la Model 3 , encore une fois la plus plébiscitée par le public, avec 79 600 exemplaires livrés, soit près de 3 % de plus par rapport au précédent trimestre pour la berline électrique.Les Model S et X, de leur côté, sont en léger recul avec 17 400 livraisons sur les trois derniers mois, une baisse légère (-1,4 %) en comparaison avec les 17 650 exemplaires du second trimestre.Tesla s'était fixée comme objectif de vendre entre 360 000 et 400 000 véhicules en 2019. Si l'on additionne les engins écoulés jusque-là (63 000 + 95 200 + 97 000), le constructeur a livré 255 200 voitures depuis le début de l'année. Il lui faudra donc battre un nouveau record et vendre au moins 104 800 véhicules au dernier trimestre pour atteindre ne serait-ce que la fourchette basse de l'objectif. Une mission qui s'annonce délicate. Son salut viendra peut-être de Chine, où la production au sein de sa Gigafactory pourrait débuter dès ce mois-ci.Concernant la production, Tesla a sorti 96 155 véhicules de ses usines sur les trois derniers, soit 11 % de plus que le trimestre précédent.