Dans un email, Elon Musk envisage de battre son record de livraison ce semestre

« La priorité absolue » d'Elon Musk

Des résultats en progression, mais de l'argent perdu

Source : Business Insider.

Ce semestre, Tesla pourrait avoir vendu 100 000 véhicules, selon le contenu du courriel. Un chiffre symbolique qui fait sens au vu des résultats du semestre précédent.Le P.-D.G. du constructeur américain Tesla, spécialisé dans les véhicules électriques de haute facture, semble confiant sur les résultats à venir de son entreprise. «», écrit Elon Musk dans le document obtenu par Electrek Tesla avait écoulé 95 200 véhicules au précédent semestre, ce qui fut déjà un record pour l'entreprise. Elon Musk espère dépasser largement ce chiffre sur les derniers jours de ce semestre.», affirme-t-il dans ce même email.Les résultats du constructeur sont sans cesse scrutés par les investisseurs. En cause : Tesla continue de perdre de l'argent malgré des ventes qui augmentent Au second trimestre 2029, la firme a accusé des pertes nettes de 408 millions de dollars (chiffres annoncés en juillet), ce qui avait fait chuter l'action du groupe de 12 %. Pour trouver l'équilibre économique, l'entreprise doit écouler plus de 400 000 unités en 2019. Et Elon Musk le sait.