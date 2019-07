Résultats : malgré des ventes au plus haut, Tesla continue de perdre de l'argent au deuxième trimestre

© Hadrian / Shutterstock.com

Quelques rayons de soleil pour Tesla

Des pertes qui restent très élevées

Source : Tesla

n'a pas dû accueillir son bilan trimestriel avec un très grand sourire. Pourtant, le constructeur automobile électrique a battu un record sur ces trois derniers mois, avec 95 200 véhicules qui ont trouvé preneurs , faisant ainsi mieux que les 90 700 modèles livrés au Q4 2018. Mercredi, la société d'Elon Musk a annoncé avoir enregistré un chiffre d'affaires en hausse, fort logiquement, mais aussi et surtout des pertes encore plus importantes que prévu, en raison d'une faiblesse des marges.Lea progressé passant de 4,5 milliards de dollars au premier trimestre 2019 à, soit une belle, que l'on peut en grande partie mettre au, dont les prix viennent de baisser , qui équivaut à 80% des ventes.Autre signe positif pour Tesla : l'augmentation de sa trésorerie. À la clôture de son deuxième trimestre, celle-ci a atteint son plus haut niveau historique avec des réserves grimpant à 5 milliards de dollars. La firme américaine a généré des flux de trésorerie disponibles de 614 millions de dollars sur la période, alors qu'elle avait perdu 920 millions de dollars au précédent trimestre.Mais ces chiffres au demeurant positifs sont à contrebalancer avec, qui, soit 2,31 dollars par action. Au premier trimestre, Tesla avait déjà creusé ses pertes de 700 millions de dollars. Les analystes s'attendaient à un résultat bien plus faible et à un chiffre d'affaires supérieur. La société pense que pouvoir atteindre l'équilibre d'ici la fin de l'année.Place désormais au second semestre. Pour celui-ci, Tesla a de belles ambitions. Elon Musk pensant toujours pouvoir vendre 400 000 véhicules en 2019, il lui faudra donc écouler plus de 100 000 unités sur chacun des deux prochains trimestres. Pour optimiser ses finances, Tesla compte