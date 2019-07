Tesla revoit (encore) son catalogue de modèles et de prix

Plus de versions standards pour les Model S et X

Le prix de la Model 3 revu à la baisse

Source : Reuters

Annoncée aujourd'hui même, cette nouvelle modification du catalogue de modèles vise à harmoniser et simplifier l'offre de véhicules électriques de Tesla qui, malgré la présence de seulement trois modèles, peinait à rendre son catalogue pleinement compréhensible.Pour commencer,a indiqué que les versions standards pour sesallaient tout simplement disparaître du catalogue, entraînant par conséquent une. Ces derniers passent ainsi respectivement à 79 990 $ et 84 990 $ puisqu'ils seront désormais vendus seulement en version «» et «».Toutefois, cette hausse de prix permet au constructeur automobile d'intégrer le mode « Ludicrous » à la version «» des Model S et X, une option qui était auparavant facturée plus de 10 000$.Dans un communiqué, le constructeur américain explique et justifie cette modification : «».La Model 3 , son véhicule le moins onéreux et de loin le plus populaire, conserve quant à lui ses trois variantes, mais voit le tarif de sa version « Standard Plus » être abaissé pour un prix de départ affiché à. Le groupe explique cet ajustement en vue «».Après un second trimestre record en 2019 , Tesla s'attend à adans les mois qui viennent. Cette révision du catalogue et des tarifs ne sera donc surement pas négligeable pour booster encore un peu plus les ventes.