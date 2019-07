Tesla bat un record de livraisons au second semestre

Des prédictions exactes

Objectif 100 000

Source : communiqué de presse

Elon Musk en était persuadé : le patron des'est exprimé à plusieurs reprises sur les futurs volumes de livraison de son entreprise lors du Q2 2019. Fin mai déjà , l'intéressé adressait un mail à ses collaborateurs dans lequel il faisait part de son optimisme pour les résultats à venir. Un mois plus tard , à l'occasion de l'assemblée générale des actionnaires, l'entrepreneur confirmait de nouveau ses prédictions.Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le patron de l'entreprise californienne a eu le compas dans l'œil : selon lui, les livraisons oscilleraient entre 90 000 et 100 000 exemplaires. Les résultats publiés dans un document officiel viennent confirmer ses propos, puisque ce sontqui sont arrivées à bon port entre le mois d'avril et juin, soit un record (le précédent record était de 90 700 livraisons, au Q4 2018).Le communiqué de presse détaille l'ensemble des chiffres : en termes de production, les Model S et Model X atteignent les, pour 16 650 livraisons. Mais c'est bien le chouchou de la marque qui atteint les sommets, la Model 3 , avec, pour 77 550 livraisons. Soit un total deet 95 200 véhicules livrées.Les équipes de Tesla peuvent avoir le sourire puisque le Q1 2019, déficitaire, avait entraîné un plan de réduction des coûts extrême . À l'époque, Tesla avait essuyé des pertes de 700 millions de dollars , pour « seulement »La firme d'outre-Atlantique présage même un Q3 2019 encore plus important. L'objectif destrotte forcément dans un coin de leur tête.