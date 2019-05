Tesla : Elon Musk prévoit des livraisons record ce trimestre

La Model 3 booste les ventes de Tesla ce trimestre

Mercredi soir,, Directeur général de, a envoyé un courrier électronique à ses collaborateurs pour leur faire part de bonnes nouvelles, alors que les résultats du premier trimestre 2019 furent médiocres, entraînant un examen scrupuleux de toutes les dépenses de la société.Le fantasque patron du constructeur de véhicules électriques, dont le mail a été authentifié par des sources proches de la société, a indiqué à ses salariés que Tesla avait de bonnes chances de. Le record actuel (T4 2018) pointe à 90 700 véhicules. Tesla devrait donc se rapprocher encore un peu plus de la barre des 100 000 véhicules vendus sur trois mois.Dans son courrier électronique, Musk indique avoir, se rapprochant ainsi de son objectif de 7 000 unités hebdomadaires.Ce mardi 21 mai, et alors que le trimestre ne prend fin que dans plus d'un mois, Tesla avait déjà franchi la barre des 50 000 commandes, selon le dirigeant.