Depuis l'affrontement verbal entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, et la suspension de l'aide militaire américaine à l'Ukraine, le conflit a pris une tournure encore plus dramatique. Des pourparlers sont prévus ce mardi en Arabie saoudite entre responsables américains et ukrainiens, dans le but de « définir un cadre pour un accord de paix et un cessez-le-feu initial » entre la Russie et l'Ukraine, comme l'explique l'émissaire américain Steve Witkoff.