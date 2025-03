Cocorico ? La France va peut-être faire parler d'elle grâce à Eutelsat. La société, qui possède la constellation de satellites OneWeb, se dit en effet prête à proposer celle-ci comme alternative crédible à Starlink.

« Nous collaborons activement avec les institutions européennes et des partenaires commerciaux afin de permettre le déploiement rapide de terminaux d'utilisateurs supplémentaires pour des missions critiques et les infrastructures » a ainsi expliqué Eutelsat à l'AFP. Et pour asseoir la crédibilité de la proposition, Eutelsat rappelle que ses « services en orbite basse sont déjà déployés en Ukraine et soutiennent les communications gouvernementales et institutionnelles. »