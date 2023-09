Elon Musk a coupé Starlink utilisé par des drones ukrainiens… pour éviter une riposte nucléaire russe

Elon Musk n'est pas seulement le patron de X.com (ex-Twitter), Tesla et Starship. Il est aussi, malgré lui, un acteur de la guerre actuelle entre l'Ukraine et la Russie, à cause de son réseau d'Internet par satellite largement utilisé par les forces kieviennes. Mais ce soutien n'a pas que du bon à apporter au peuple de Volodymyr Zelenski.

Selon un extrait de la biographie d'Elon Musk écrite par Walter Isaacson, à paraître le 12 septembre prochain, le milliardaire aurait fait avorter une attaque de drones sous-marins ukrainiens contre la flotte russe en mouillage en Crimée. Il lui a en effet suffi de couper l'accès à Starlink pour rendre ces drones inopérants.

Pour l'homme le plus riche du monde, cette décision était nécessaire, car il craignait que Moscou ne vive une telle attaque comme un « mini Pearl Harbor » et réponde en conséquence avec le feu nucléaire. Une réflexion alimentée par des discussions avec de hauts dirigeants russes.