Pourquoi Elon Musk refuse d'étendre Starlink à la Crimée

Le P.-D.G. de Tesla, qui semble se distancer de plus en plus ces derniers temps du soutien à la résistance ukrainienne, cite des risques d'escalade nucléaire entre l'Occident et la Russie. Les forces armées de Kyiv ont en effet clairement annoncé leur intention de reconquérir la péninsule, dont l'annexion par la Russie en 2014 n'a été reconnue par presque aucun pays au monde.