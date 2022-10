Comment Elon Musk a réussi à se mettre l'Ukraine à dos, en un tweet

L'histoire récente entre Elon Musk et l'Ukraine était, jusqu'à il y a quelques jours, faite d'ondes plutôt positives. Néanmoins, depuis les derniers sondages publiés sur Twitter par le P.-D.G. de Tesla, ce dernier s'est mis une très (très) large partie de l'Ukraine et de ses partisans à dos. Et pour cause : le 3 octobre 2022 à 18 h 15, Elon Musk a cru bon de partager à ses 107,9 millions d'abonnés 4 propositions pour résoudre le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine. Le problème, c'est qu'au-delà du potentiel mauvais goût de la démarche, tant le sujet demeure sensible, les propositions de Musk ont tout (ou presque) pour semer la zizanie.

Manifestement loin d'être un expert en relations internationales, Musk se plaît notamment à réinterpréter l'histoire des deux pays à sa sauce. Par exemple, il considère que le rattachement de la Crimée au territoire de la République soviétique socialiste d'Ukraine en 1954 n'est rien d'autre qu'une « erreur » du Premier secrétaire du Parti communiste d'alors, Nikita Khrouchtchev. Dans son tweet, le fondateur de SpaceX juge donc qu'un retour de ce territoire au sein de la Fédération de Russie constituerait l'un des préalables à la paix entre les deux parties.