Les forces russes accusées de se servir du réseau Starlink d'Elon Musk pour combattre l'Ukraine chez elle

Ces allégations ne vont en tout cas pas aider à réchauffer les relations entre l'Ukraine et Elon Musk, qui restent complexes. Le lien entre le pays et le milliardaire se noue entre la gratitude d'avoir déployé des satellites et antennes, et l'indignation face à des propositions controversées. Rappelons que le propriétaire de Tesla avait proposé un échange des territoires comme solution de paix. Il avait aussi créé la polémique en prétendant avoir stoppé une attaque ukrainienne en mer Noire, près de la Crimée annexée par Moscou, en refusant à Kiev d'accéder au réseau Starlink.