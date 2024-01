Les hackers russes étaient infiltrés chez un géant des télécoms ukrainiens depuis des mois, causant de lourds dégâts

La menace persistante démontre la volonté des acteurs hostiles de cibler divers secteurs stratégiques, soulignant l'importance de la cybersécurité nationale et d'une coopération occidentale. On n'a évidemment pas oublié la cyberattaque qui avait frappé Viasat en février 2023, pour toucher le réseau satellite KA-SAT et perturber le commandement et le contrôle ukrainiens. Désormais, c'est au tour de Kyivstar de tenter de se relever de cette attaque dévastatrice.