Une nouvelle vague de malwares déferle sur l'Ukraine

Selon les premiers résultats de l'enquête, le groupe UAC-0082 serait à l'origine de cette cyberattaque. Ce dernier est plus connu sous le nom de Sandworm (ver des sables), un groupe APT spécialisé dans les attaques sournoises destinées à l'espionnage et au vol de données, qui s'en prend régulièrement à l'Ukraine et dont on connaît l'affiliation au Kremlin.