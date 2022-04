ESET et Microsoft à la rescousse de l'Ukraine contre les hackers russes

Les forces cyber ukrainiennes ajoutent que des ordinateurs tournant sous Windows mais aussi des serveurs et postes automatisés ont eux été visés par le malware CaddyWiper. Ce logiciel malveillant, réputé destructeur et découvert par les chercheurs en sécurité d'ESET, détruit les données présentes sur le disque dur et les données utilisateur, ce qui laisse des appareils totalement démunis, le système devenant inutilisable et irrécupérable.