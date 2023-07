La guerre des drones : la Russie annonce vouloir tripler la production de ses drones kamikazes

Ce dernier explique par ailleurs que les autorités ukrainiennes sont parfaitement renseignées quant aux capacités, et même à l'emplacement des sites de production de ces armes. S'il admet que celles-ci sont de plus en plus présentes sur le champ de bataille et que des plans de production de masse existent bel et bien, une multiplication par trois semble improbable. Une assertion d'autant plus crédible que les sanctions occidentales depuis le début du conflit ont largement amputé la capacité russe à importer les composants électroniques nécessaires à une telle production.