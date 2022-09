Pour contrer les sanctions, la Russie tend la main à l'écosystème des crypto-monnaies

Le plus surprenant dans cette annonce, c'est qu'elle n'ait pas eu lieu plus tôt. En effet, la Russie est l'un des pays les plus en pointe sur les crypto-monnaies. L'université de Cambridge a ainsi estimé que le pays disposait de la 5e plus grande puissance de calcul au monde et que sa population était l'une qui utilisait le plus les cryptos au monde.