Dons, DAO, levées de fonds : comment et pourquoi un tel afflux de cryptos pour soutenir l’Ukraine ?

Les donations sont nombreuses mais très disparates. L’adresse Bitcoin de soutien à l’Ukraine a reçu plus de 7 000 donations, souvent de l’ordre du millième de bitcoin mais parfois beaucoup plus élevées (on note plusieurs transactions de plus de 10 bitcoins). On ignore comment sera précisément utilisé cet argent, mais on peut constater qu’une large part des fonds recueillis a déjà changé d’adresse (à date de parution, l’adresse mentionnée ci-dessus n’abrite plus que 34 bitcoins, environ 20% des fonds initialement reçus).