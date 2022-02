L'invasion de l'Ukraine déstabilise fortement les cours du Bitcoin et des crypto-monnaies

Cette nuit, le cours du Bitcoin (BTC) a chuté de 12,5 %, mais aucune crypto-monnaie n’est épargnée. Au moment où nous écrivons ces lignes, l’Ethereum (ETH) a dégringolé de 12,3 %, le XRP de Ripple de 11,9 %, l’ADA de Cardano de 15,2 %, le Dogecoin de 15,3 % ou encore le SOL de Solana de 8,4 %. Résultat, ce sont au total 167 milliards de dollars de pertes qui se sont accumulées en moins de 24 heures seulement. C’est le niveau le plus bas du marché depuis août 2021, rappelle le site Bein Crypto, et les chiffres continuent de fondre au fil des heures pour la plupart des monnaies virtuelles. Reste à voir comment la situation, très incertaine, va évoluer et impacter les cours.