Une nuée de drones pour traquer un humain en forêt ; non, ce n'est pas un épisode de Black Mirror

Ici, chacun des drones incorpore un algorithme intégrant l'évitement des collisions, l'efficacité du vol et la coordination au sein de l'essaim. Ce dernier ne dépend pas de technologie externe comme un GPS, il pourrait donc parfaitement fonctionner lors d’une tempête par exemple. Cela est significatif pour ses usages potentiels : « Dans les catastrophes naturelles comme les tremblements de terre et les inondations, un essaim de drones peut rechercher, guider et livrer des fournitures d'urgence aux personnes piégées. Par exemple, dans les incendies de forêt, des multicoptères agiles peuvent rapidement collecter des informations à partir d'une vue rapprochée de la ligne de front sans risque de blessure humaine », expliquent les chercheurs chinois.