Course de drones : un algorithme parvient à battre deux pilotes

Cette expérience plus que concluante enthousiasme Davide Scaramuzza, chef du pôle « Robotique et perception » de l'université de Zurich : « Cet algorithme peut avoir une énorme influence dans la livraison de colis par drones, l'inspection, le sauvetage, etc. »

Ces recherches pourraient en effet donner des drones plus rapides et bien plus versatiles qu'aujourd'hui pour une utilisation dans un contexte réel qui combinerait environnement complexe et multiples points de passage. Les chercheurs de l'UZH travailleraient déjà sur la prochaine étape : rendre le système moins exigeant en matière de calculs et permettre au drone de fonctionner avec des caméras embarquées plutôt qu'externes.