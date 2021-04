Avec son Valkyrie, Kratos démontre la possibilité de déployer des drones… depuis d’autres drones

Développé depuis 2016, le XQ-58A Valkyrie est un drone furtif de 6,7m d’envergure, conçu pour être low-cost et donc « sacrifiable » (attritable en anglais). Ses performances doivent lui permettre de pouvoir accompagner les avions de combat américains dans leurs missions, où il servira de relais de communication, de plateforme de reconnaissance ou d’appareil d’escorte électronique. Toutefois, sa conception repose sur des technologies existantes et éprouvées, ce qui permet de réduire ses coûts de développement et de tolérer un taux de pertes assez élevé en opérations. Cette nouvelle conception, qui tranche avec la vision classique des programmes de drones américains, se retrouve également chez les principaux concurrents du Valkyrie, notamment le Loyal Wingman de Boeing.