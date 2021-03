Premier vol du Loyal Wingman de Boeing, le "drone coopératif" qui pourrait révolutionner l’aviation militaire

L’ATS de Boeing est un engin de 11,5 m de long et 7 m d’envergure, conçu pour voler sur plus de 3 500 km. Son nez est une baie modulaire pouvant accueillir divers capteurs et brouilleurs. Pour l’heure, six exemplaires ont été achetés par la force aérienne australienne, mais Boeing espère bien percer sur le marché américain.