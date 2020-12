Prêts à monter à bord d'un drone-taxi ? 4 Français sur 10 sont pour !

La proportion est un peu plus forte chez les hommes (51% sont partants), et encore un peu plus importante du côté des CSP+ et des moins de 35 ans (54%), qui ont sans doute davantage le goût du risque que leurs aînés. Parmi les personnes interrogées et qui ont émis un avis positif sur la question initiale, 50% sont prêtes à faire appel aux services d'un drone-taxi pour se rendre à l'aéroport, et 53% pour effectuer un trajet défini à l'avance, consultable sur smartphone.