Un défibrillateur envoyé par drone, le prochain atout des urgentistes ?

Au fur et à mesure que les technologies et les réglementations évolueront, il devrait cependant être possible de voir des drones intervenir en soutien (et non en remplacement, la nuance est d'importance) des services d’urgence. Leur réactivité et leur souplesse d'utilisation permettront alors d’étendre le champ d’action des secouristes, aussi bien en ville qu’en zones rurales.