Des drones livrent vaccins et nourriture dans les coins reculés de Madagascar

Ces deux dernières années, Aerial Metric, en partenariat avec l'ONG PSI Madagascar, a pu effectuer plus de 1 000 vols et toucher 140 000 personnes toutes basées dans des zones difficiles d'accès, pour lutter notamment contre la peste, dont 75 % des cas recensés par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) émanent du pays. Et depuis le début du mois d'août, l'entreprise collabore avec l'ONG américaine Abt Associates et l'agence américaine d'aide internationale (USAID) pour cartographier 20 000 hectares de zones impaludées. Les données aujourd'hui recueillies vont aider à répandre, dès janvier prochain, des larvicides biologiques, alors que le paludisme reste l'une des causes majeures de décès dans le pays.