Le transport des futurs vaccins contre la COVID-19 : "la mission du siècle pour l'industrie du fret aérien"

« Il nous incombe à tous de nous assurer que tous les pays ont un accès sûr, rapide et équitable aux doses initiales lorsqu'elles sont disponibles. En tant qu'organisme chef de file pour l'achat et la fourniture du vaccin COVID, […] l'UNICEF dirigera ce qui pourrait être l'opération la plus grande et la plus rapide au monde. Le rôle des compagnies aériennes et des sociétés de transport internationales sera essentiel à cette entreprise », a expliqué Henrietta Fore, directrice générale de l'UNICEF.

Oui, l'aérien, critiqué aujourd'hui pour sa consommation de carburant, pourrait bien être un acteur majeur de la future vaccination contre la COVID-19…