Air France rend le port du masque obligatoire dès le 11 mai sur ses vols

À plusieurs reprises, Air France a été la cible de reportages pointant du doigt un certain laxisme du secteur aérien dans le respect des recommandations sanitaires du gouvernement s'agissant de la lutte contre la propagation du coronavirus en France. Avions complets ou presque, passagers sans masque, défaut de contrôle et absence de distanciation physique, la compagnie a dû affronter toutes les critiques. Lundi 4 mai, la compagnie aérienne a annoncé qu'à compter du 11 mai 2020, tous ses passagers devront porter un masque.

La société indique que les voyageurs recevront, en amont de leur départ pour qu'ils ne soient pas pris de cours, des notifications de cette obligation du port du masque via les canaux habituels de communication, comme la messagerie électronique, le SMS et le site internet.

Après avoir été sujette aux critiques ces dernières semaines, la compagnie a décidé d'être plus pointilleuse. Théoriquement, les clients sans masque ne pourront plus accéder au sas d'embarquement, puisque le port du masque devrait être obligatoire dans l'enceinte même des aéroports.

La distanciation physique, toujours elle, est respectée le plus souvent possible dans les airs, surtout dans les cas où les vols présentent un taux de remplissage plutôt faible, ce qui a tendance à être une norme ces derniers temps, malgré quelques couacs malvenus.

Enfin, Air France a mis en place une procédure spécifique de désinfection des avions et a adapté le service à bord, pour limiter au maximum les interactions entre les membres de l'équipage et les passagers. Par exemple, sur les vols domestiques et les vols courts en Europe, oubliez jusqu'à nouvel ordre les services de boisson et de restauration. Ces derniers ne sont maintenus que pour les vols long-courriers, avec certaines précautions.