Air France : finalement, la compagnie va distribuer des masques aux voyageurs

Un Airbus A321 (© Air France)

Des masques distribués aux portes des avions

Air France visiblement pas prête à renoncer aux vols complets

Bien que quasiment à l'arrêt, Air France maintient certains vols, notamment court-courriers, comme des Paris-Marseille ou des Paris-Nice, faisant fi, selon plusieurs journalistes et voyageurs, des recommandations sanitaires faites par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus . Alors que des clichés de voyageurs sans masque et collés dans des avions parfois complets circulent, la compagnie a pris la parole, lundi après-midi.Le 20 avril, Air France a annoncé que sur les vols où la distanciation n'est pas possible, elle distribuerait désormais des masques aux clients qui n'en possèdent pas déjà un, et ce à la porte de l'avion. La compagnie souligne, néanmoins, que «».Pour limiter toute diffusion du virus, «», note l'entreprise, filtres qui sont aussi utilisés dans les blocs opératoires. Ces derniers permettent d'extraire les plus petits virus de la cabine, parmi lesquels le Covid-19. De façon générale, l'avion n'est pas réputé pour être un endroit où l'on tombe malade, car l'air y est toujours filtré. C'est plutôt la promiscuité qu'il faut blâmer.Enfin, Air France indique avoir généralisé les procédures de désinfection des cabines, symbolisées par la pulvérisation régulière d'un produit virucide.Si on lit entre les lignes, la compagnie se défend d'opérer des vols complets uniquement, mais elle n'entend pour autant pas renoncer au remplissage de ses avions. Sacrifier le siège du milieu (pour les Airbus A318, A321, les Boeing 737, etc.) aurait pu être une solution intermédiaire. Elle sera difficile à mettre en place sur des avions bondés.