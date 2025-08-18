Imaginez décrire vos envies de voyage comme si vous parliez à un ami : « une semaine cet hiver dans une ville gastronomique, avec des vols directs uniquement ». C'est exactement ce que propose Flight Deals, la dernière innovation de Google Flights présentée par Jade Kessler, Product Manager de la plateforme jeudi dernier. Le système de la firme de Mountain View promet de transformer notre façon de chercher des billets d'avion en privilégiant la conversation naturelle, plutôt que les filtres complexes.