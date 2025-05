Décrite comme « la nouvelle frontière de la recherche », ce mode conversationnel est conçu pour comprendre des requêtes plus longues et complexes, grâce à des capacités de raisonnement avancées. Il peut décomposer une question en sous-thèmes, consulter plusieurs sources de données en parallèle, et restituer une réponse structurée, pertinente et contextualisée. Jusqu'ici, cela peut ressembler à ce que l'on voit chez Perplexity, par exemple.