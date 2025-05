Après avoir mis à l'essai son « AI Mode » aux États-Unis, Google a commencé à le déployer progressivement aux États-Unis. Une fonction alimentée par les modèles de langage de Gemini, qui va être affichée sur la page d'accueil si l'on en croit ces observations faites sur les réseaux sociaux.

En effet, plusieurs internautes expliquent sur X ou sur Threads avoir aperçu un onglet « AI Mode » apparaître sur la page d'accueil de Google. Une apparition qui est encore épisodique, et dont on sent bien qu'elle n'est encore pas bien décidée.