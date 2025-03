Lancée l'an passé aux États-Unis puis dans plus de 100 pays, l'option Google AI Overviews permet aux utilisateurs de trouver plus facilement des informations sur Google. Le principe est simple : on tape une question dans le moteur de recherche et le service l'analyse brièvement. S'il estime que l'intelligence artificielle peut être utile, un encart nommé « AI Overview » apparaît à l'écran et fournit une synthèse en guise de réponse. Il est notamment possible, par la suite, de la simplifier.