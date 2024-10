Google a pris depuis bien longtemps déjà le virage de l'intelligence artificielle et compte bien aller le plus vite possible pour proposer ses outils à l'ensemble de ses utilisateurs. Si Gemini, l'assistant IA de la marque, s'invite déjà dans de nombreux smartphones Android, à commencer par les derniers Pixel 9 et Pixel 9 Pro, Google s'attaque maintenant à un autre chantier, et de taille : son moteur de recherche.

L'IA générative arrive dès aujourd'hui sur le site web de Google pour améliorer la qualité des réponses envoyées et synthétiser les différents éléments récupérés sur Internet. Malheureusement, tout le monde n'y aura pas accès tout de suite.