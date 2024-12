Il y a un peu moins de deux semaines, on apprenait que Google travaillait sur un « mode IA » pour Google. Une news qui se confirme aujourd'hui avec les renseignements obtenus par The Information. D'après le média américain, Google va ajouter un nouvel onglet dédié à ceux déjà présents en haut de la page de recherche et permettant d'accéder au fameux mode IA.

Après avoir cliqué sur cet onglet, l'utilisateur se retrouvera ainsi sur une interface similaire au chatbot de Gemini, via lequel il sera possible d'effectuer une recherche.