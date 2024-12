On fait difficilement plus investi dans l'intelligence artificielle que Google, et ce, malgré la concurrence acharnée d'OpenAI (ChatGPT). Le géant américain a non seulement développé son propre chatbot Gemini, mais il cherche aussi à enrichir ses activités de base avec cette technologie. On savait ainsi qu'il concevait une IA à intégrer directement au navigateur web Chrome. Et sur Android, Google va voir arriver une nouvelle fonction.