Qu’est-ce que Pixie, l’assistant nouvelle génération que Google veut embarquer sur ses Pixel 9 ?

Quand on pense IA, c'est d'abord le nom de ChatGPT qui nous apparaît à l'esprit. Mais juste derrière OpenAI, on peut aussi retrouver Google, qui a déjà proposé un chatbot de qualité dans le domaine avec son outil Bard. Pour autant, la firme californienne ne veut évidemment pas s'arrêter simplement à cette IA conversationnelle, et réfléchit à des moyens d'installer de l'intelligence artificielle absolument partout, jusque dans ses smartphones !