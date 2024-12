Et si le géant de Mountain View sentait le vent tourner ? Lors du DealBook Summit organisé par le New York Times, Sundar Pichai a esquissé une transformation majeure de Google Search prévue pour 2025, promettant des capacités inédites en matière de traitement des requêtes complexes. Une manière de répondre à la concurrence que commence à poser des outils IA comme ChatGPT Search et Perplexity.