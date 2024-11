Google a manifestement travaillé sur la concision de ses réponses. Ce nouveau modèle Gemini produit des textes 5 à 20 % plus courts, répondant ainsi aux critiques sur la prolixité des précédentes versions. Une approche qui montre une écoute attentive des retours utilisateurs. Dans les confrontations directes, Gemini-Exp-1114 affiche des taux de victoire impressionnants : 50 % contre GPT-4o, 56 % face au modèle o1-preview, et 62 % face à Claude 3.5 Sonnet. Des chiffres qui traduisent une montée en puissance indéniable et repositionnent Google comme un acteur majeur. En revanche, le code reste l'un de ses angles morts, et c'est o1-preview qui domine toujours sur ce terrain.

Google semble donc revenir dans la course, et c'est une bonne chose. Rappelons que de nombreuses rumeurs rapportent une possible intégration de Gemini dans l'écosystème IA d'Apple, à l'instar du partenariat que la firme de Cupertino a avec OpenAI.