Que se passe-t-il chez Google ? Le moteur de recherche vient d'annoncer, par la voix de son dirigeant Sundar Pichai, une réorganisation importante de ses différentes équipes, et notamment des plus stratégiques. Ces mouvements de personnes et d'équipes touchent en effet les activités les plus stratégiques de l'entreprise, à savoir la recherche, la publicité en ligne et l'intelligence artificielle.

Google semble ainsi vouloir muscler son jeu à l'approche d'une année décisive pour le groupe Alphabet, concurrencé sur le terrain de l'IA et menacé par les régulateurs américains. On fait le point sur la situation.